BonelliErede con zhero nell’equity fund raise di zhero Europe

Niccolò Baccetti

BonelliErede ha assistito zhero BV nell’operazione di equity fund raise promossa della controllata zhero Europe BV che ha dato luogo al co-investimento per Eur 60 mln di TotalEnergies Renewables, Baker Hughes Energy, Azimut e UniCredit. L’operazione ha riguardato anche la definizione degli assetti statutarie parasociali di zhero Europe successivi all’aumento di capitale e all’ingresso dei nuovi soci.

Zhero Europe è uno sviluppatore di progetti di energia rinnovabile su larga scala in Europa e Africa che riguardano, tra l’altro, lo sviluppo di interconnettori elettrici verso l’Italia con generazione rinnovabile dedicata in Algeria e Tunisia, lo stoccaggio di energia elettrica (large scale utility batteries) in Italia e la produzione di molecole verdi in Namibia.

Per zhero l’operazione è stata condotta dal Chief Financial Officer Marco Bartolini.

Per BonelliErede ha agito il Partner Niccolò Baccetti coadiuvato dalla managing associate Francesca Peruzzi. Per gli aspetti di diritto olandese, zhero BV è stata assistita da VanCampen Liem con il partner Sophie de Mandt e l’associate Philipp van Rossem.