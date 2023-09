Caduta sui gradini, niente risarcimento se l'infortunato non dimostra il nesso di causalità tra insidia ed evento di Giampaolo Piagnerelli









La caduta rovinosa su gradini in parte rotti non assicura il risarcimento. La Cassazione (ordinanza n. 26682/23) ha così rafforzato il principio secondo cui non a ogni caduta corrisponde un risarcimento. E allora venendo ai fatti un soggetto ha convenuto in giudizio una srl al fine di sentirla condannare - ex articolo 2051 del codice civile - al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito a una rovinosa caduta avvenuta in un campeggio. L'attore ha dedotto di esser caduto mentre saliva le scale...