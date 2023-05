Cambiano le cause con le assicurazioni: tempi più stretti per preparare le difese di Maurizio Hazan e Filippo Martini

Link utili Segnalazione all’Ivass per chi non va in mediazione

Le novità introdotte dal 1° marzo per ridurre la durata dei processi. Il convenuto deve costituirsi almeno 70 giorni prima dell’udienza di comparizione









Più collaborazione e comunicazione tra l’assicurato e la compagnia nell’istruzione della pratica in caso di sinistro e maggiore cooperazione con gli avvocati già nella fase stragiudiziale della sua trattazione, per non arrivare impreparati se si debba affrontare, nei tempi accelerati imposti dalla riforma del processo civile, un giudizio per il risarcimento del danno o il pagamento di un indennizzo assicurativo. È uno dei principali effetti del “nuovo” processo civile sul contenzioso assicurativo...