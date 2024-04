Cappelli RCCD e PedersoliGattai nell’investimento di OVS in Goldenpoint

Raffaella Ceglia, Raffaela Tortora, Cecilia Frangini, Alessandra Mioni

OVS S.p.A. ha sottoscritto un accordo di investimento con gli azionisti di Goldenpoint S.p.A. con l’obiettivo di giungere in più fasi al controllo e, quindi, al 100% di Goldenpoint.

Goldenpoint è uno dei più riconosciuti brand italiani di moda mare, collant e calze, con un fatturato di circa 100 milioni di Euro grazie ad una rete di circa 380 negozi in locations di grande prestigio.

L’accordo prevede un primo investimento di 3 milioni di Euro destinato a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile e all’acquisito di una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Goldenpoint. Entro il 31 luglio 2025, OVS avrà facoltà di salire al 51% convertendo il prestito obbligazionario ed esercitando un’opzione di acquisto di azioni a fronte della corresponsione di un prezzo predeterminato, pagabile anche in azioni proprie. Il rimanente 49% del capitale sociale potrà essere acquisito da OVS mediante l’esercizio di opzioni put&call in una finestra temporale tra il 1° agosto 2026 ed il 31 luglio 2029.

Il closing è subordinato al verificarsi delle normali approvazioni regolamentari ed altre condizioni tipiche di simili operazioni.

Lo Studio Legale Cappelli RCCD ha agito in qualità di consulente legale di OVS, con un team guidato dal name partner Roberto Cappelli e composto dalla senior associate Raffaella Ceglia (in foto), dall’associate Raffaela Tortora (in foto) e dal junior associate Gabriele Montanaro.

PedersoliGattai ha assistito gli azionisti di Goldenpoint con un team guidato dal partner Luca Saraceni e composto dalle associate Cecilia Frangini (in foto) e Alessandra Mioni (in foto).