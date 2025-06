Oliverio & Partners con Axio Corporation per l’acquisizione di 1 GW di progetti BESS nel Regno Unito

Vincenzo Oliverio

Lo studio Oliverio & Partners ha assistito il club deal internazionale denominato Axio Corporation nella sottoscrizione di contratti di opzione call per l’acquisizione di una pipeline di 1 gigawatt (GW) di sistemi di accumulo elettrochimico (Battery Energy Storage Systems, BESS) localizzati in alcune delle aree più strategiche del Regno Unito per l’energia flessibile e le infrastrutture smart grid.

L’operazione riguarda progetti situati prevalentemente nel cosiddetto “Golden Triangle” energetico inglese, che include:

East Midlands (Nottinghamshire, Leicestershire, Lincolnshire),

South East (Kent, Essex, Surrey),

Queste zone rappresentano oggi il fulcro delle strategie del National Grid per la stabilità del sistema elettrico, e sono oggetto di crescente attenzione da parte di investitori infrastrutturali e operatori energetici.

Il team di Oliverio & Partners ha agito in qualità di lead advisor nella strutturazione e negoziazione dei contratti di opzione, nonché nella definizione delle strategie M&A per l’intero portafoglio progettuale.

Il club deal coordinato da Axio Corporation riunisce investitori istituzionali e family office attivi nel settore delle infrastrutture sostenibili, con l’obiettivo di sviluppare e acquisire impianti di accumulo utility-scale pronti per la connessione alla rete entro il 2026.