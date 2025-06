Parola Associati e Legance advisor nell’acquisto di VIVIenergia della piattaforma Plangreen da FIEE e PG

Andrea Coluzzi, Federica Re, Giovanni Scirocco, Giulio Mazzotti

Parola Associati e Legance hanno prestato assistenza, rispettivamente, a VIVIenergia e FIEE, nell’acquisizione da parte di VIVIenergia dell’intera piattaforma Plangreen, che presta servizi di risparmio ed efficientamento energetico.

Parola Associati ha affiancato VIVIenergia nella negoziazione della complessa documentazione contrattuale con un team guidato dal managing partner Lorenzo Parola e dal partner Andrea Coluzzi (in foto), coadiuvati, per i profili M&A, dalla senior associate Federica Re (in foto). Le attività di due diligence sono state seguite altresì dagli associate Luigi Agostinacchio, Gianluca Zampieri e Chiara Salvaneschi e dai trainee Veronica Valentina Nolè, Giorgia Kumada e Lorenzo Bottari. Gli aspetti labour sono stati seguito dallo Studio Beccaria Capurro con un team guidato dal partner Angelo Beretta e composto dall’associate Alessia Capella.

Legance ha assistito i venditori della piattaforma Plangreen, FIEE e PG, in tutte le fasi del processo di vendita, dalla strutturazione dell’operazione e del processo competitivo sino al closing, occupandosi in particolare della vendor due diligence, della riorganizzazione societaria e immobiliare, della valutazione delle offerte vincolanti e della negoziazione della documentazione contrattuale.

Il team di Legance, coordinato dai partner Giovanni Scirocco (Energy & Infrastructure) e Giulio Mazzotti (Tax), ha visto il coinvolgimento del counsel Giuseppe D’Amore e della senior associate Benedetta Antinucci, rispettivamente per gli aspetti contrattuali e fiscali. La managing associate Fabiana Giordano, insieme agli associate Nicola La Cesa e Nicolò Amato, ha curato gli aspetti di due diligence e i profili societari connessi all’operazione.

L’Avv. Simone Cantarini ha prestato assistenza a PG con riferimento ai patti parasociali e connessi accordi nelle varie fasi dell’operazione.

In relazione ai profili fiscali e accounting VIVIenergia è stata assistita dallo Studio Priori con un team composto dal Prof. Marcello Priori, dal Dott. Simone Dalledonne e dal Dott. Lorenzo Basola.

Oliverwyman ha prestato assistenza a VIVIenergia in qualità di advisor strategico, con un team composto dal Dott. Angelo Rosiello e dal Dott. Andrea Pariani.

CMC Capital, con il Partner Stefano Soldi e l’Analyst Giorgio Croci, ha strutturato il processo di vendita della piattaforma Plangreen quale advisor finanziario.