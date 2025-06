CMS sbarca in India con l’ingresso dello studio INDUSLAW

Pietro Cavasola

CMS, primaria realtà nel mercato legale italiano ed internazionale, annuncia l’ingresso dello Studio indiano Induslaw come studio membro. L’operazione segna un passo strategico nell’espansione in Asia di CMS e l’integrazione si perfezionerà entro la fine del 2025.

Questa integrazione rappresenta la naturale evoluzione di entrambe le realtà, per sviluppare sinergie a beneficio di CMS e dei clienti.

I professionisti di Induslaw assisteranno i clienti internazionali di CMS interessati a entrare e operare nel mercato indiano, mentre l’organizzazione di CMS, presente in oltre 45 Paesi con 6800 avvocati nel mondo, sarà a supporto delle aziende indiane che desiderano espandersi a livello internazionale.

Come è noto, in Italia CMS è presente con uffici a Roma e Milano, con oltre 130 professionisti.

Induslaw è presente nelle principali città dell’India, tra cui Bangalore, Delhi e la NCR, Hyderabad, Mumbai e Chennai. Con 60 partner e oltre 400 avvocati, Induslaw assiste molte importanti aziende indiane, inclusi oltre il 50% delle start-up (unicorni) del Paese fondate nell’ultimo decennio.

“L’India è oggi la quarta maggior economia del mondo e potrebbe diventare la terza entro il 2027. La sua economia è sempre più globalizzata e interconnessa. Quest’operazione ci permette di presentarci come una piattaforma legale integrata e coordinata in India, offrendo un’assistenza specialistica alle aziende con una profonda conoscenza del contesto locale. Si tratta di un passo fondamentale nella crescita di CMS in Asia. Dal punto di vista dello Studio italiano, questa operazione consentirà di aumentare la nostra capacità di supportare i clienti nelle operazioni cross-border tra i due Paesi” ha dichiarato Pietro Cavasola, managing partner area legal di CMS in Italia.