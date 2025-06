Bureau Plattner con Austrotherm GmbH nell’acquisizione del Gruppo Poron

Simona Gallo, Ulderico Ariano, Raffaele de Stefano, Francesco Sibilla

Austrotherm GmbH, storico produttore austriaco leader europeo nella produzione di materiali isolanti, ha completato l’acquisizione di nove società facenti parte del Gruppo Poron, attivo nella produzione e commercializzazione di manufatti in EPS per l’imballaggio e l’isolamento termico, a sua volta leader di settore nel mercato italiano.

Le società del Gruppo Poron, che operano in otto siti produttivi dislocati lungo l’intera penisola, offrono una rete ottimale per l’ingresso diretto di un player del calibro di Austrotherm GmbH nel mercato italiano. La società austriaca, già presente in altri 13 paesi del continente europeo, nel 2024 ha registrato un fatturato di 444 milioni di euro impiegando 1.400 dipendenti. Dal 1980, Austrotherm GmbH è parte del gruppo multinazionale Schmid Industrieholding, che ha chiuso l’ultimo esercizio con un fatturato di circa 2,3 miliardi di euro.

L’ingresso strategico nella famiglia Schmid Industrieholding e la condivisione di valori e cultura aziendale che sono alla base di ogni investimento del gruppo, faciliteranno ed accelereranno i piani di investimento e crescita in Italia, finalizzati ad offrire un portafoglio prodotti sempre più vasto con performance ai vertici del mercato europeo.

bureau Plattner ha assistito Austrotherm GmbH, nelle attività di due diligence legale e per tutti gli aspetti contrattuali e societari dell’operazione, con un team multidisciplinare coordinato dagli avvocati del dipartimento Corporate M&A, Christoph Jenny, Simona Gallo (in foto, la prima da sinistra) e Ulderico Ariano (in foto, il secondo da sinistra). La famiglia Cerù, alla guida del Gruppo Poron fin dal 1962, è stata assistita in tutte le fasi dell’operazione dallo studio SAPG Legal & European Law Firm con i partner Raffaele de Stefano (in foto, il secondo da destra) e Francesco Sibilla (in foto, il primo da destra).

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dallo studio Giuliani Occorsio, in persona del Notaio Vittorio

Occorsio.