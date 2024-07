Cappelli RCCD nomina due nuove socie nel segno della crescita interna

Stefania Rossini, Sofia De Cristofaro

Due nuove socie per lo Studio Legale Cappelli RCCD: Sofia De Cristofaro e Stefania Rossini sono state nominate partner dello Studio; la loro nomina rappresenta appieno la strategia portata avanti da Cappelli RCCD che mira a valorizzare e far emergere i propri talenti e a promuoverne la crescita professionale interna.

Sofia De Cristofaro, a Londra dal 2005 e unitasi allo Studio nel 2016 come parte del team di Alberto Del Din, socio fondatore dello Studio, ha maturato una consolidata esperienza in materia di diritto bancario e finanziario, in particolare nell’ambito della finanza strutturata, in operazioni di cartolarizzazione e di acquisizione di attivi in bonis e deteriorati. Negli ultimi anni si è specializzata in operazioni che hanno previsto la creazione di piattaforme per la gestione di attivi con sottostante immobiliare, sia a fronte del reinvestimento da parte delle banche cedenti, sia a fronte dell’investimento da parte di investitori terzi, come pure in operazioni di dismissione di attivi (anche leasing) da parte di banche in crisi.

Stefania Rossini si è unita allo Studio presso la sede di Milano nel 2020, insieme a Roberto Cappelli, socio fondatore di Cappelli RCCD, e a un team di una dozzina di professionisti attivi nel settore M&A. Ha maturato un significativo track record nella gestione di operazioni straordinarie complesse per clienti domestici e stranieri, anche istituzionali. Stefania assiste fondi di private equity, società, clienti istituzionali ed imprenditori, italiani e stranieri, nell’ambito di fusioni, acquisizioni, conferimenti, joint venture e riorganizzazioni societarie in diversi settori industriali. Ha maturato anche notevole esperienza nella corporate governance e presta assistenza nella contrattualistica commerciale.

“Siamo orgogliosi di accogliere nella partnership due nuove socie che hanno dimostrato di essere parte integrante della squadra Cappelli RCCD, avendo contribuito con la loro esperienza e competenza alla creazione di valore per il nostro Studio. Siamo certi che questo passaggio rappresenti un nuovo stimolo per dedicarsi con ancor più energia allo sviluppo di nuove opportunità, ognuna con le proprie caratteristiche professionali”, hanno commentato Alberto Del Din e Roberto Cappelli.

Con le nuove nomine sale a 27 il numero dei soci dello Studio.