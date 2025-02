Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners annuncia l’apertura del dipartimento di Diritto del Lavoro con l’ingresso di Elena Ryolo e Silvia Tozzoli

Tozzoli, Ryolo

Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners annuncia l’ingresso, in qualità di socie, di Elena Ryolo e di Silvia Tozzoli, due professioniste di grande esperienza e competenza in ambito giuslavoristico.

Con il loro arrivo lo Studio avvia la nuova practice di Diritto del Lavoro, che arricchisce e amplia i servizi offerti e rappresenta una tappa importante nel proprio percorso di crescita e sviluppo.

L’esperienza di Elena e Silvia contribuirà a garantire un approccio altamente qualificato, in grado di risolvere le problematiche più complesse che le imprese affrontano nel diritto del lavoro e nel diritto sindacale, nel contesto delle operazioni di M&A così come nella consulenza e nel contenzioso.

Tra le aree di spicco dell’attività del nuovo dipartimento di Diritto del Lavoro vi sono le riorganizzazioni aziendali, la contrattualistica C-level e la relativa compensation, le relazioni industriali e la gestione di progetti multi-giurisdizione, grazie anche al riconoscimento di cui godono le due socie nella comunità internazionale dei giuslavoristi.

“Con l’apertura del dipartimento di Diritto del Lavoro e l’ingresso di Elena e Silvia, CRCCD rafforza la propria ambizione di costituire un punto di riferimento nel panorama legale, con l’obiettivo di offrire consulenze strategiche per affrontare le sfide del mondo del lavoro, che richiedono una expertise specialistica in grado di integrarsi pienamente con le altre practice dello Studio” ha dichiarato Roberto Cappelli. “Elena e Silvia porteranno con sé nuove competenze e opportunità, contribuendo a consolidare la nostra posizione nel mercato. Siamo certi che la loro esperienza e il loro impegno saranno una risorsa preziosa per tutti noi e contribuiranno a rendere lo Studio ancora più competitivo e innovativo”.

Sia Silvia che Elena entrano nella sede di Milano e saranno operative anche nelle sedi di Roma e Londra. Il numero dei soci dello Studio sale a 28.