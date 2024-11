Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo del Din & Partners (CRCCD) con Terme & SPA Italia nell’investimento in Take Mi Home S.r.l.

Alessandro Antoniozzi, Alberta Berruti

Terme & SPA Italia S.r.l. ha concluso un round di investimento in Take Mi Home S.r.l., start-up innovativa attiva nel settore dei servizi della bellezza e del benessere, acquisendo una partecipazione di minoranza nel relativo capitale sociale.

L’operazione è funzionale all’avvio di una partnership industriale nel mercato del “benessere” volta alla crescita organica della società e del gruppo Terme & Spa Italia e allo sviluppo di un progetto finalizzato alla creazione di una piattaforma ad hoc, brandizzata “Terme di Saturnia”. Tale investimento, infatti, oltre a rappresentare un’evoluzione per l’offerta di Terme di Saturnia, consentirà al gruppo di sfruttare la digitalizzazione per raggiungere nuovi mercati-target e per portare il “Terme di Saturnia Method” ovunque, a beneficio della propria clientela.

CRCCD, continuando a rafforzare il proprio focus nel settore del venture capital, ha assistito l’investitore in relazione a tutti i profili legali dell’operazione, con un team composto dal senior associate Alessandro Antoniozzi (in foto) e dall’associate Alberta Berruti (in foto).

I soci fondatori di Take Mi Home S.r.l. sono stati assistiti da LAWP Studio legale e tributario, con un team composto dal senior partner Maurizio Marullo e dal counsel Francesco Amoresano.