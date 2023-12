Cassa Depositi e Prestiti nel finanziamento in favore del Gruppo Tampieri

Andrea Taurozzi

Cassa Depositi e Prestiti ha operato in qualità di istituto finanziatore nel contesto dell’operazione di finanziamento assistita dalla garanzia SupportItalia emessa da SACE (copertura 90%) a favore del Gruppo Tampieri, gruppo operante principalmente nel settore della lavorazione di oli vegetali, nella produzione di energia, nella depurazione di acque reflue, nonché nella ricerca e produzione di dispositivi medici in materiale bio-ceramico per la chirurgia rigenerativa ed avente altresì una leadership mondiale nella produzione dell’olio di vinacciolo.



Nell’operazione, Cassa Depositi e Prestiti è stata assistita da Molinari Agostinelli, con un team composto dal partner Andrea Taurozzi e dall’associate Alessandro Pallavicini.



Il team legale interno di CDP che ha lavorato all’operazione è formato dall’avv. Antonio Tamburrano, responsabile legale finanziamenti e garanzie, dall’avv. Maurizio Iaciofano, responsabile legale imprese, infrastrutture e istituzioni finanziarie, dall’avv. Andrea D’Agostino, responsabile legale imprese e finanza alternativa, e dall’avvocato Matteo Scuriatti.



Il Gruppo Tampieri, coordinato dal CFO, Maurizio Sottili e dalla Responsabile Tesoreria, Silvia Foschini, è stato coadiuvato da BE Partner, con il partner Simone Nanni.