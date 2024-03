Cassa forense, polizza sanitaria prorogata al 30 settembre

Con una lettera firmata dal Presidente Valter Militi, Cassa forense comunica che l’attuale copertura della polizza di tutela sanitaria sottoscritta con le Compagnie Assicuratrici Unisalute, Reale Mutua e Poste Assicura, in scadenza a fine mese (31/3/2024), è stata prorogata a tutto settembre (30/9/2024).

Ragion per cui, tenuto conto della durata semestrale della proroga, sia i premi che i massimali di copertura vengono ridotti al 50%, mentre rimangono invariate tutte le prestazioni previste in garanzia.

La polizza sanitaria collettiva base, ricorda l’Istituto di previdenza, è automatica e gratuita per tutti gli Avvocati, Praticanti e Pensionati iscritti a Cassa Forense in regola con le dichiarazioni reddituali e può essere estesa, con onere a carico dell’iscritto, a tutti i familiari conviventi, con limite di età fissato a 80 anni, previo pagamento di un premio pro capite per il semestre di copertura sulla base delle seguenti fasce di età:

• € 99,50 fino a 40 anni di età;

• € 174,13 da 41 anni di età a 60 anni di età;

• € 248,75 da 61 anni di età a 70 anni di età;

• € 298,50 da 71 anni di età a 80 anni di età.

Possono aderire volontariamente alla Tutela Sanitaria, con premio a proprio carico, per il periodo per il periodo di proroga (1/4/2024 – 30/9/2024) anche i Pensionati di Cassa Forense cancellati dagli Albi e i superstiti di avvocato (titolari di pensione di reversibilità o indiretta), con possibilità di estensione della garanzia assicurativa per i rispettivi nuclei familiari, sempre con limite di età fissato a 80 anni e sempre previo pagamento di un premio pro capite sulla base delle sopra riportate fasce di età.

La garanzia assicurativa oltre a coprire i “grandi interventi chirurgici” e “gravi eventi morbosi” (indicati negli allegati A e B delle condizioni di polizza), opera per la c.d. “garanzia per malattia oncologica”. Sono inclusi anche un check-up annuale (con esami ed accertamenti), quattro prestazioni di alta diagnostica e l’indennità di convalescenza. In alternativa al pagamento diretto o al rimborso, è possibile chiedere l’indennità sostitutiva, che varia da € 80,00 ad € 105,00 al giorno a seconda della prestazione effettuata.

Piano Sanitario Integrativo – È stata inoltre mantenuta la facoltà di aderire (sempre per il periodo 1/4/2024 – 30/9/2024) ad un Piano sanitario integrativo per sé e per il proprio nucleo familiare. La garanzia opera per ricovero, con o senza intervento, in istituto di cura reso necessario anche da parto, ricovero in regime di day-hospital, intervento chirurgico ambulatoriale, prestazioni di alta diagnostica, visite specialistiche e accertamenti diagnostici.

L’importo del premio varia sulla base delle seguenti fasce di età:

• € 316,80 fino a 40 anni di età;

• € 475,20 da 41 anni di età a 60 anni di età;

• € 742,50 da 61 anni di età a 70 anni di età;

• € 990,00 da 71 anni di età a 80 anni di età.

Per aderire c’è tempo dal 2 aprile 2024 al 2 maggio 2024 mediante una procedura telematica che sarà attivata sul sito internet della Cassa (pagamento con carta di credito o bonifico bancario entro il 2 maggio). Per chi è impossibilitato ad aderire in via telematica, è possibile utilizzare la modulistica cartacea (con pagamento, in tal caso, da effettuare tramite bonifico bancario).

Per informazioni: adesionicassaforense@unisalute.it