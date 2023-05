Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana di Federico Ciaccafava

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 17 ed il 21 aprile 2023

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) equa riparazione per la durata irragionevole del processo; (ii) espropriazione presso terzi; (iii) motivazione della sentenza; (iv) operazioni di vendita per espropriazione immobiliare delegate al professionista; (v) spese processuali del terzo chiamato...