Cassazione: il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

COMPETENZA – Cassazione n. 13889

Non qualsiasi ipotesi di connessione comporta lo spostamento della competenza a favore della sezione specializzata in materia di impresa, ma solo i casi di connessione “qualificata”, in quanto altrimenti verrebbe tradita la ratio sottesa all’istituzione del tribunale delle imprese, e voluto dal legislatore quale giudice specializzato...