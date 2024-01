Castaldipartners e Leslab nell’acquisizione delle Lifebee da parte di Productlife Group

Gaspare Dori, Daniele Iorio

Terza operazione di build-up in Italia per ProductLife Group, multinazionale francese attiva nel settore dei servizi biofarmaceutici e controllata dal fondo di private equity 21 Invest France, operazione che si conclude a qualche mese appena dall’acquisizione delle società Pharma D&S e Intexo Società Benefit. Per questa nuova operazione, conclusa per mezzo della sua filiale italiana, ProductLife Italy, il gruppo francese è stato di nuovo assistito da CastaldiPartners per gli aspetti legali.

La target questa volta è stata LifeBee, un gruppo con sede tra Milano e la Svizzera specializzato nella prestazione di servizi di consulenza negli ambiti della trasformazione digitale, dell’eccellenza operativa e della compliance per il settore del Life Science, principalmente per aziende chimiche e biofarmaceutiche, dispositivi medici e nutraceutici.

Per LifeBee l’operazione rappresenta un’opportunità unica di sviluppo per una clientela europea e mondiale e di corroboramento delle strategie commerciali nei mercati di riferimento. Tale operazione consente al contempo a ProductLife Group di rafforzare la propria posizione sul mercato italiano e di ampliare l’offerta di servizi nel campo della trasformazione digitale e della consulenza.

CastaldiPartners ha assistito ProductLife Group per gli aspetti di diritto italiano con una squadra transfrontaliera guidata e coordinata da Gaspare Dori e composta da Leïla Haye, Irene Malusà e Alessandra Esposito Franciosi per la definizione della struttura e la realizzazione dell’operazione, mentre Sarah Barutti e Caterina Zerbi hanno seguito gli aspetti di diritto del lavoro e Giulia Cortesi le questioni di proprietà intellettuale.

A seguire i venditori sugli aspetti giuridici è stato lo Studio LegisLAB, con una squadra guidata e coordinata da Daniele Iorio e composta da Francesco Ferroni e Nicolò Bellavitis.

RSM ha seguito la due diligence finanziaria, nonché gli aspetti fiscali e finanziari sottesi all’acquisizione, con una squadra diretta da Eric Fougedoire, Luca d’Ambrosio e Mauro Lonardo e composta da Francesco Greco, Wei Xiaorui, Desiree Giacomelli e Matteo Morgagni.

Anche lo studio legale francese De Pardieu Brocas Maffei è intervenuto a sostengo di ProductLife Group per tutti gli aspetti di diritto francese, tra cui il reinvestimento, con un gruppo di lavoro diretto da Jean-François Pourdieu e composto da Hugues de FOUCHIER e Laura Delas.

Nabarro Béraud ha assistito Barings con Magalie Béraud ed Emilie Darcq sugli aspetti relativi al finanziamento dell’acquisizione.