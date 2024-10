Chiara Palamà entra in NEXTA: nuove competenze a supporto delle imprese famigliari

Chiara Palamà

NEXTA, società benefit tra avvocati e primo Multi Family-Business Office dedicato al mondo delle imprese famigliari, annuncia con entusiasmo l’ingresso di Chiara Palamà nel proprio team, in qualità di Member. Con un background consolidato e una vasta esperienza nel campo marketing strategico, Chiara Palamà porta in dote un insieme di competenze che rafforzeranno ulteriormente l’offerta di servizi interdisciplinari della società.

Nel corso della sua carriera, Chiara ha sviluppato una profonda esperienza nella progettazione ed erogazione di interventi volti a facilitare processi di innovazione aziendale. Il suo approccio si fonda sull’integrazione di strategie di marketing e sviluppo aziendale con una forte attenzione alle persone e agli obiettivi organizzativi. In particolare, si è specializzata nel creare percorsi di facilitazione che promuovono l’allineamento e il coinvolgimento dei team multifunzionali, con lo scopo di ottimizzare le prestazioni e perseguire risultati di business concreti.

Chiara Palamà è inoltre riconosciuta come co-creatrice e coautrice del metodo Business Design Marketing®, che utilizza per sviluppare strategie innovative in ambito aziendale. Dal 2017 è certificata Insights Discovery® Practitioner, esperta nell’analisi degli stili comportamentali, e dal 2018 utilizza la metodologia Lego® Serious Play® per favorire l’innovazione e il team building.

“Siamo molto felici di accogliere Chiara tra i nostri member,” ha dichiarato Mauro Puppo, Amministratore Delegato di NEXTA. “Le sue competenze e la sua capacità di facilitare processi aziendali complessi rappresentano un grande valore aggiunto per il nostro team e, soprattutto, per le PMI famigliari e le famiglie imprenditoriali che supportiamo ogni giorno.“