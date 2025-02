Chiomenti e Clifford Chance nel finanziamento secured da 615 milioni di IGD

Gregorio Consoli, Alfonso Stanzione e Paolo Ballerini

Immobiliare Grande Distribuzione S.p.A. ha perfezionato un’operazione di finanziamento di tipo secured per un importo di 615 milioni di euro con un pool di primarie banche e istituzioni finanziarie nazionali e internazionali che comprende, in qualità di Mandated Lead Arrangers, Intesa Sanpaolo S.p.A. – Divisione IMI CIB (che agisce inoltre come global coordinator, green loan coordinator e banca agente), Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, Banco BPM S.p.A, BNL BNP Paribas, BPER, Cassa Depositi e Prestiti, Deutsche Bank S.p.A e UniCredit S.p.A.

Il finanziamento, a tasso variabile, prevede tre tipologie di facility: A (285 milioni di euro durata 5 anni), B (315 milioni di euro durata 7 anni) e C (15 milioni di euro revolving durata fino a 3 anni).

I proventi saranno, in particolare, utilizzati per rifinanziare parzialmente l’indebitamento esistente (tra cui quattro finanziamenti secured bilaterali, nonché due finanziamenti unsecured per un totale pari a circa 298 milioni di euro) e rimborsare integralmente gli attuali prestiti obbligazionari in essere (per un importo sopra la pari, equivalente a circa 288 milioni di euro, in quanto comprensivo del premio di rimborso).

Chiomenti ha assistito IGD con un team guidato dal Partner Gregorio Consoli e composto dal partner Benedetto La Russa e dall’associate Benedetta Graziani per gli aspetti di debt capital market, dall’of counsel Alfonso Stanzione, dal senior associate Angelo De Michele e dall’associate Alessia Capoduri per gli aspetti di banking & finance, dall’of counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli per gli aspetti fiscali e dalla counsel Sara Cerrone per gli aspetti di hedging.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dal counsel Paolo Ballerini, coadiuvato dall’associate Camilla Rigamonti e dai trainee Pietro Zocche e Gabriele Costanzo Piccinino per gli aspetti di banking & finance e dal senior associate Andrea Sgrilli e dall’associate Mario Martignago per gli aspetti fiscali.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti da Monica De Paoli, co-founder di Milano Notai.