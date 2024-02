Chiomenti e Clifford Chance nell’emissione inaugurale del primo green bond di Bper Banca

Benedetto La Russa, Gioacchino Foti

Chiomenti, con un team guidato dai partner Gregorio Consoli e Benedetto La Russa e composto dalla senior associate Gioia Ronci e dall’associate Carla Iencarelli e, per gli aspetti fiscali, dal partner Raul-Angelo Papotti, dal counsel Maurizio Fresca e dall’associate Giovanni Massagli, ha assistito Bper Banca nel collocamento e nell’emissione del primo prestito obbligazionario Green Senior Preferred per un valore nominale di 500 milioni di euro.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari, Banco Santander, Citigroup, Deutsche Bank, NatWest, UBS e UniCredit, che hanno agito in qualità di Joint Lead Managers, e Equita e Jefferies, in qualità di Co-Lead Managers con un team guidato dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, con il senior associate Francesco Napoli, l’associate Nicole Paccara e il trainee lawyer Edoardo Leozappa.

Il prestito obbligazionario ha scadenza 20 febbraio 2030 e corrisponde una cedola fissa annua pari a 4,250 % fino alla data di reset prevista per il 20 febbraio 2029. A partire da tale data, qualora l’emittente non eserciti l’opzione di rimborso anticipato, l’obbligazione pagherà interessi annui pari al tasso 3-month EURIBOR incrementato di un margine del 1,60 %.

I titoli green, emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes da 6 miliardi di Euro della Banca, sono stati ammessi a quotazione sulla Borsa del Lussemburgo. L’operazione è stata effettuata allo scopo di finanziare e/o rifinanziare Eligible Green Assets che rispettino quanto indicato nel Green, Social and Sustainability Bond Framework in essere, rappresentando per Bper Banca l’emissione inaugurale di tale tipologia di strumenti.