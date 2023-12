Chiomenti e Legance nell’operazione di finanziamento bancario di ReLife S.p.A.

Giulia Battaglia, Rocco Pugliese, Simone Ambrogi e Antonio Gerlini









La Società ReLife S.p.A., holding del primo gruppo italiano leader nell’economia circolare, ha perfezionato un’operazione di finanziamento bancario di ammontare fino a 340 milioni di euro, con scadenza a 5 anni, di cui una tranche di 224 milioni di euro volta a rifinanziare l’indebitamento esistente, una tranche di oltre 100 milioni di euro volta a supportare nuove operazioni di sviluppo e consolidamento del proprio posizionamento sul mercato e una tranche di 15 milioni di euro volta a sostenere le esigenze di cassa del Gruppo.



L’operazione è stata strutturata come Sustainability Linked Loan con l’introduzione di specifici obiettivi di sostenibilità.



Nella strutturazione dell’operazione è stato coinvolto un pool di dieci banche: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. – Milan Branch; Banco BPM S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Cassa depositi e prestiti S.p.A.; Crédit Agricole Italia S.p.A.; ING Bank N.V. – Milan Branch in qualità di Lenders, BNP Paribas in qualità, inter alia, di Global Coordinator and Sustainability Global Coordinator e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di Agente. Parte del debito concesso, beneficia di garanzia rilasciata da SACE S.p.A.



ReLife S.p.A. è stata assistita da Chiomenti, con un team composto dalla Partner Giulia Battaglia, dai senior associate Rocco Pugliese e Marco Pensato e dall’associate Valentina Radaelli. Il coordinamento legale delle società dell’intero Gruppo Relife è stato gestito dal General Counsel della Società Antonio Meli.



Arcus Financial Advisors, in qualità di Financial Advisor, ha operato con un team guidato dal CEO Stefano Cassella, dal Senior Partner Federico Mander e dalla Director Stefania Gatti, affiancando la società nell’intero processo di strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento.



Il pool di banche e SACE sono stati assistiti da Legance con un team coordinato dalla Senior Partner Monica Colombera e dal Partner Simone Ambrogi e composto dal Counsel Antonio Gerlini, dalla Senior Associate Federica Desiderato e dall’Associate Clementina Colombo.