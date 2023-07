Chiomenti con Lbk Capital Llc nell'acquisizione di US Triestina Calcio da Atlas Consulting

Salvo Arena









Chiomenti ha assistito il fondo statunitense Lbk Capital Llc nel perfezionamento dell'acquisizione di Unione Sportiva Triestina Calcio da Atlas Consulting, società di proprietà dell'imprenditore Simone Giacomini.



Il fondo americano Lbk Capital Llc è guidato da Ben Rosenzweig, imprenditore che ricopre anche il ruolo di executive chairman di Ascent, azienda quotata in borsa negli Stati Uniti che opera nel campo della chimica e dei metalli.



Chiomenti ha agito con un team guidato dal Partner Salvo Arena, responsabile della sede di New York ed esperto in acquisizioni di squadre di calcio, coadiuvato dalla counsel Elisa Gianni, dal senior associate Michele Amisano e dagli associate Umberto Placanica e Andrea Masut.



Atlas Consulting è stata assistita dagli avvocati Giuseppe Rappazzo e Andrea Centofanti dello studio legale Rappazzo.