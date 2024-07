Chiomenti nell’accordo fra Sonoco Products Company e KPS Capital Partners per l’acquisizione di Eviosys

Salvo Arena

Sonoco Products Company, società statunitense leader globale nel settore degli imballaggi sostenibili, ha firmato un accordo con la società di private equity KPS Capital Partners per l’acquisizione di Eviosys, leader europeo nella produzione di lattine, coperchi e chiusure per alimenti con sede in Svizzera, per un valore di circa 3,9 miliardi di dollari. Eviosys è il più grande produttore di lattine metalliche per alimenti nella regione EMEA, con circa 6.300 dipendenti in 44 stabilimenti di produzione in 17 Paesi. A seguito dell’operazione, che dovrebbe chiudersi entro la fine del 2024, Sonoco sarà il principale produttore di lattine metalliche per alimenti e imballaggi aerosol a livello globale.

Chiomenti ha assistito KPS con un team guidato dal partner Salvo Arena e composto dai partner Luca Frignani e Benedetto La Russa, dal managing associate Michelangelo Granato e dai senior associate Nicolò Dejuri e Girolamo D’Anna