Cittadinanza iure sanguinis, le questioni intertemporali dopo la conversione del DL n. 36/2025

Moltissime sono le questioni giuridiche che il Decreto-Legge n. 36/2025, così come convertito con modifiche dalla Legge n. 74/2025 (entrata in vigore il 24.05.2025), determinerà nella prassi giurisprudenziale.

Il riferimento è, in particolare, al suo obiettivo di “riscrivere ora per allora” la disciplina italiana sull’attribuzione della cittadinanza italiana per trasmissione sanguigna, andando ad incidere sullo status civitatis già riconosciuto alla nascita dalla legge ed imponendo ex post condizioni...