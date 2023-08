Class action Ue, pec al Mimit per legittimare le associazioni di Camilla Colombo

Link utili Azioni collettive, superato il sistema dell’opt-in: si va senza necessità di adesione Giuseppe Finocchiaro Riviste

Nel decreto 26 luglio 2023 le procedure d’iscrizione alla sezione speciale









A due mesi dall’entrata in vigore dell’azione rappresentativa nazionale e transfrontaliera (25 giugno scorso), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 26 luglio del ministero delle Imprese e del Made in Italy che specifica le modalità di iscrizione nella sezione speciale e le procedure di verifica per gli enti legittimati a proporre la nuova class action, a tutela dei consumatori, entro e oltre confine.

Per legittimarsi, abilitarsi e promuovere procedimenti nazionali e transfrontalieri...