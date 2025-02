Clifford Chance e Freshfields assistono Saipem e Subsea7 nell’operazione di fusione delle due società. Cleary e Legance con ENI e CDP e Gianni & Origoni e Stephenson Harwood LLP con Siem Industries SA negli accordi tra soci a supporto dell’operazione.

Paolo Sersale, Luigi Verga, Giuseppe Scassellato Sforzolini, Andrea Sacco Ginevri

Clifford Chance e Freshfields assistono Saipem e Subsea7 nell’operazione di fusione delle due società, diretta alla creazione di un leader globale nel settore energy services (https://www.saipem.com/it/media/comunicati-stampa/2025-02-23/proposta-di-fusione-tra-saipem-e-subsea7-creazione-di-un-leader).

Clifford Chance agisce con un team multidisciplinare guidato dal Managing Partner Paolo Sersale e composto per la parte Corporate M&A dai Counsel Stefano Parrocchetti e Francesca Casini, dall’Associate Alessia Aiello e dalla Trainee Federica Incoronato. Il Partner Luciano Di Via, il Senior Associate Antonio Mirabile e l’Associate Maria Bazzini hanno curato gli aspetti antitrust dell’operazione. Il Partner Simonetta Candela ha assistito in relazione ai profili giuslavoristici, mentre il Partner George Hacket e il Counsel Laura Scaglioni hanno fornito assistenza in materia di U.S. securities law. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal Partner Carlo Galli e dal Senior Associate Andrea Sgrilli.

Per Saipem ha operato il General Counsel Simone Chini coadiuvato dal team Legal M&A nelle persone di Silvia Pisante (Head of Global Legal) e Sara Comin (M&A Legal Manager).

Freshfields ha agito con un team cross border e multidisciplinare guidato dal Partner Luigi Verga e composto dalla Senior Associate Vittoria Deregibus e dal Trainee Ludovico Bruno, coadiuvato dagli uffici di Londra, Amsterdam, Parigi e New York.

Per Subsea7 ha operato il Team legale interno guidato dalla General Counsel Nathalie Louys.

Eni, CDP Equity e SIEM Industries SA, in qualità di azionisti di riferimento, rispettivamente, di Saipem e di Subsea7, sono stati assistiti da Cleary Gottlieb (Eni), da Legance (CDP Equity) e da Gianni & Origoni e Stephenson Harwood LLP (SIEM) in relazione alla negoziazione, predisposizione e sottoscrizione degli accordi fra soci a supporto della suddetta operazione di fusione.

Cleary Gottlieb agisce con un team composto dai Partner Giuseppe Scassellati-Sforzolini e David Singer, dal Counsel Paolo Rainelli, dal Senior Attorney Gerolamo da Passano e dall’Associate Edoardo Ghio con riferimento agli accordi tra soci a supporto dell’operazione e dal Senior Attorney Francesco Iodice per i profili “golden power”.

Per Eni ha operato il Team legale interno composto dal Director Affari Legali e Negoziati Commerciali Stefano Speroni e dal Director Affari Societari e Governance Roberto Ulissi, nonché dalla Head of Legal M&A, Finance, Capital Market & JVs Federica Andreoni e dalla Responsabile Normativa, Governance, Segreteria Societaria Elena Badini.

Legance assiste CDP Equity con un team guidato dal Partner Andrea Sacco Ginevri e composto, per gli aspetti Corporate M&A e di securities law, dai Senior Associate Lorenzo Locci e Davide De Franco, e dal Senior Counsel Jacopo Figus Diaz per gli aspetti regolatori.

Per il Gruppo CDP hanno operato i team legali interni guidati dal Vice DG e Direttore Affari Legali, Societari e Normativi di CDP Alessandro Tonetti, dal Responsabile Legale Partecipazioni e Finanza di CDP Maurizio Dainelli, e dal Direttore Affari Legali e Societari di CDP Equity Andrea Dardano.