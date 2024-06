Clifford Chance e Di Tanno Associati nel primo closing di EQUITA Green Impact Fund

Alberto Claretta-Alessandr, Iolanda D’Anselmo, Sabrina Tronci

EQUITA Capital SGR, società multi-strategy in Italia nel mercato degli alternativi e parte del Gruppo EQUITA, ha annunciato il primo closing di EQUITA Green Impact Fund (EGIF) che ha visto raggiungere la quota di €100 milioni.

L’iniziativa è stata supportata dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI – Parte del Gruppo BEI), sostenuto dal Programma InvestEU, e da CDP Real Asset SGR (che ha investito in EGIF attraverso il Fondo di Fondi Infrastrutture da essa gestito) che hanno agito come co-anchor investor con l’obiettivo di portare avanti la transizione energetica e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.

EGIF avvierà ora la fase di investimento volta ad aumentare la capacità produttiva di energie rinnovabili, con un focus prevalente sull’Italia, garantendo al contempo una certa diversificazione in altri paesi europei. Le risorse saranno destinate prevalentemente a investimenti in progetti greenfield nel campo del fotovoltaico, eolico onshore e biogas.

Clifford Chance - con un team composto dal partner Lucio Bonavitacola, dal counsel Alberto Claretta-Assandri e dalla senior associate Iolanda D’Anselmo - ha prestato assistenza ad EQUITA Capital SGR nel processo di costituzione del fondo, attraverso la predisposizione del relativo regolamento di gestione, nella negoziazione dei termini di investimento con i principali investitori, nonchè per i profili relativi all’offerta del nuovo fondo a investitori nazionali e internazionali.

Di Tanno Associati - con un team composto dal partner Fabio Brunelli, dalla senior associate Sabrina Tronci e dall’associate Valerio Forestieri - ha assistito EQUITA Capital SGR in tutti i profili fiscali relativi sia alla costituzione e all’offerta del fondo sia ai regimi di attrazione per gli investitori.