CMS al fianco di Biometano Energy (Biogest) nell’operazione di finanziamento alternativo di un impianto per la produzione di biometano.

Paolo Bonolis, Maria Giovanna Pisani e Alessandro Rendina

Lo studio legale CMS ha assistito Biometano Energy S.r.l., società di progetto costituita dal gruppo austriaco Biogest, nella strutturazione, negoziazione e predisposizione della documentazione relativa al finanziamento ponte, in forma di emissione di titoli di debito, ai fini dello sviluppo, costruzione, completamento e gestione di un impianto per la produzione di bio-metano situato in Abruzzo.

L’operazione cross-border, connotata da un elevato grado di complessità, costituisce un esempio di alternative lending e ha visto la partecipazione di CIC Transition Infra Debt Fund 2, un fondo francese gestito da CIC Private Debt, in qualità di sottoscrittore dei titoli di debito emessi dalla società di progetto italiana. CIC Transition Infra Debt Fund 2 è un fondo dedicato alla transizione energetica. Tutti gli investimenti sono effettuati nella zona euro e il biogas è un settore strategico di intervento. CIC Private Debt è una società di gestione francese con 20 anni di esperienza nel direct lending e 5 miliardi di euro di asset in gestione.

CMS ha assistito Biometano Energy S.r.l. nella procedura di emissione e CIC Transition Infra Debt Fund, nel processo di due diligence e nella negoziazione e predisposizione degli atti e contratti correlati al finanziamento ponte.

Lo studio ha agito con un team multidisciplinare coordinato dal partner Paolo Bonolis, responsabile del dipartimento di Banking&Finance dello Studio, coadiuvato dai counsel Alessandro Rendina e Maria Giovanna Pisani, che hanno curato tutti gli aspetti finanziari, inclusa la dematerializzazione degli strumenti finanziari, nonché tutte le attività preliminari e post-closing. Il partner Matteo Ciminelli ha prestato assistitenza in relazione agli aspetti energy e regolatori mentre i profili real estate e relativi alla contrattualistica commerciale sono stati curati dal partner Marco Casasole, coadiuvato dall’associate Luca Cristini. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal partner Federico Raffaelli e dall’associate Saverio Brocchi

Il team Trust & Agency Services (TAS) di Deutsche Bank Italia, guidato da Ersilia Di Marco, ha supportato l’emissione in qualità di Banca Agente, in coordinamento con il TAS di Londra.