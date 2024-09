Codice della Crisi: continuità, conservazione del valore aziendale e responsabilità - L’essenziale sinergia tra professionisti

Il 27 e il 28 settembre a Rezzato (BS), presso il Villa Fenaroli Palace Hotel, si terrà il XXXIV Congresso di Studio dal titolo

“IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA. CONTINUITÀ, CONSERVAZIONE DEL VALORE AZIENDALE E RESPONSABILITÀ: CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ DEL CODICE DELLA CRISI. L’ESSENZIALE SINERGIA TRA PROFESSIONISTI”.

L’evento è organizzato dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia con il Patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dell’Università degli Studi d Brescia, del Comune di Brescia, di Confindustria Brescia e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia.

I lavori inizieranno trattando il tema della composizione negoziata, con particolare riferimento ai ruoli dell’esperto negoziatore e dell’advisor. Si discuterà quindi del Concordato preventivo e del piano di ristrutturazione, nel contesto valutativo dell’azienda in disequilibrio economico-finanziario e di crisi aziendale reversibile e irreversibile. I lavori continueranno con una Tavola rotonda in cui si dibatterà della tutela della continuità aziendale, sia interna che esterna.

Nella seconda giornata si farà un focus sulla legge fallimentare e sul codice della crisi e dell’insolvenza, oltre che sulle responsabilità civili e penali dell’imprenditore prima e dopo la procedura. In contemporanea avrà luogo il Question time , un colloquio con gli esperti dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) di Brescia.

Gli Incontri sono previsti su prenotazione con i componenti della Commissione e con il Comitato del Referente dell’OCC di Brescia.

L’evento è accreditato per la formazione professionale continua per 11 crediti per i Commercialisti e per 10 crediti per gli Avvocati.

