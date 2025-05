Colpa medica, legittimo il no a rinnovare la consulenza se i dati tecnici sono confermati

Il diniego anche implicito alla richiesta del chirurgo - condannato in primo grado al risarcimento del danno - di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio non costituisce omessa motivazione rilevabile in Cassazione, se i giudici di merito non si sono posti in contrasto con le valutazioni tecniche del perito, ma hanno dissentito dalle sue conclusioni negative sulla sussistenza della colpa medica. Con la sentenza n. 14286/2025 la Cassazione civile ha infatti respinto il ricorso del chirurgo - ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi