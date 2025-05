Dal verbale autovelox omologato, multa valida senza querela di falso

Il verbale dichiara che l’autovelox è omologato, ma la multa è valida quando è omessa la querela di falso. Ricorsi a rischio per migliaia di automobilisti. Tramite l’ordinanza n. 13997, depositata il 26 maggio 2025, la II Sezione civile della Corte di cassazione ha validato la multa elevata per eccesso di velocità, dichiarando inammissibile il ricorso di un automobilista, quindi confermando la legittimità dell’accertamento effettuato con autovelox dichiarato nel verbale come debitamente “omologato...

