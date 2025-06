Sistemi di rilevamento della velocità, stesse disposizioni per Tutor e Autovelox

Tramite l’ordinanza n. 15894/2025 la II Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene sulla tematica delle sanzioni amministrative per eccesso di velocità rilevato col sistema “Tutor” (SICVe), riaffermando l’obbligatorietà della riduzione del 5% (o di 5 km/h) prevista dal Codice della Strada, pure in ipotesi di utilizzo di dispositivi automatici evoluti, quindi riaffermando che non sussiste alcuna differenza normativa o ermeneutica tra i sistemi “Autovelox” di rilevazione istantanea e “Tutor...

