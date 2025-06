Assicurato: perde l’indennità se ha la cosciente volontà di non adempiere all’avviso

L’assicurato perde il diritto all’indennità se non avvisa dolosamente l’assicuratore dell’accaduto. Anzi - precisa la Cassazione (ordinanza n. 16320/25) - è sufficiente che l’assicurato abbia semplicemente la cosciente volontà di non adempiere quanto prescritto dagli articoli del codice civile per perdere il diritto all’indennità.

Il dolo

I Supremi giudici hanno voluto...