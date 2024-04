Compensabilità della pena pecuniaria con il risarcimento ex art. 35 ter ord. pen.

Esecuzione della pena - Detenzione inumana - Art. 35 ter, L. n. 354/1975 - Compensabilità tra indennizzo e la pena pecuniaria comminata.

In tema di azione risarcitoria per trattamento disumano nei confronti del detenuto, il credito nei confronti del Ministero della giustizia è compensabile con il credito maturato per il pagamento della pena pecuniaria. La compensabilità delle poste creditorie non compromette, infatti, la finalità rieducativa della pena pecuniaria, agevolandone anzi il soddisfacimento...