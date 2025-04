Composizione negoziata, prioritarie le prospettive di continuità

Tra le questioni più controverse in tema di misure protettive nella composizione negoziata vi è quella della richiesta di misure per tentativi di risanamento non fondati sulla prosecuzione dell’attività aziendale (cosiddetta «composizione negoziata della crisi liquidatoria»).

Non è la prima volta che i tribunali si interrogano sulla ammissibilità di una domanda di composizione negoziata della crisi che sia priva di concrete possibilità di prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

Con l’ordinanza ...