Compravendita internazionale, la clausola Incoterms 'Ex Works' individua luogo di consegna merci e giurisdizione di Mirko Martini

Questo il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con l'ordinanza 11346/2023

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La clausola Incoterms (International Commercial Terms) 'Ex Works' presente in un contratto di compravendita internazionale individua sia il luogo di consegna della merce sia la giurisdizione in caso di lite giudiziaria tra le parti. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 2 maggio 2023 n. 11346.



Il contratto di compravendita internazionale

Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere il concetto di compravendita internazionale e delle clausole incoterms ed...