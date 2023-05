Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo in caso di reato permanente









Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - Custodia cautelare e pene espiate senza titolo: computo - Reato permanente - Esclusione - Ragioni.

In caso di reato permanente, avente struttura ontologicamente e giuridicamente unitaria, non è possibile operare una scomposizione in una pluralità di reati, anteriori e posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo. Ne consegue che non si può computare la pena espiata senza titolo al reato permanente che si protragga anche oltre...