Con il riordino restano le penalità sull'Iva per auto in uso promiscuo di Albino Leonardi









La revisione delle regole della detrazione Iva, prospettata dalla delega fiscale, opererà espressamente solo con riferimento alle spese relative ai fabbricati abitativi. Nessuna novità per il mondo delle auto, a meno che il legislatore delegato non decida di intervenire facendo leva sul primo dei tre filoni d’intervento previsti genericamente in tema di detrazione Iva dalla legge delega (legge 111/2023): quello che prevede, cioè, di rendere la detrazione aderente all’effettivo utilizzo dei beni e...