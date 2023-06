Conclusa con successo l'OPA di Credem Private Equity SGR su Finlogic

di Alessandro Capogrosso, partner BonelliErede, e Carlotta Corba Colombo, partner Gatti Pavesi Bianchi Ludovici









Martedì 20 giugno 2023 il veicolo societario riconducibile a Credem Private Equity SGR e NB Aurora Holdings, Argo, ha comunicato al mercato il definitivo successo dell'OPA su Finlogic, promossa nel mese di marzo, con conseguente delisting della stessa dall'Euronext Growth Milan.



Questo risultato è stato raggiunto all'esito della procedura di squeeze-out sulle azioni di Finlogic residue dopo la chiusura dell'OPA, al termine della quale, il 9 giugno 2023, l'offerente aveva già conseguito adesioni per oltre il 97% del capitale sociale di Finlogic.



Il lancio dell'OPA su Finlogic si inserisce nel contesto della più ampia operazione di acquisizione della target da parte di Credem Private Equity SGR in co-investimento con NB Aurora Holdings, riconducibile al gruppo Neuberger Berman, e PM&Partners SGR, e con impegni di adesione e/o re-investimento di alcuni dei più significativi azionisti di Finlogic, come BF, Hydra e Italcode.



L'OPA è stata finanziata facendo ricorso alle risorse messe a disposizione dell'offerente da parte di Credem Private Equity SGR, NB Aurora e PM&Partners SGR e, in parte, a quelle messe a disposizione da Crédit Agricole Italia e BPER Banca a titolo di finanziamento.



Oltre che come banca finanziatrice, BPER Banca ha anche agito quale consulente finanziario dell'offerente e quale intermediario coordinatore della raccolta delle adesioni, curando l'intero procedimento di OPA e di successivo squeeze-out sia dal punto di vista strategico-finanziario, sia di adempimenti tecnici di borsa.



L'offerente è stato assistito da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con un team coordinato, quanto ai profili OPA, dalla partner Rossella Pappagallo e composto dalla junior partner Carlotta Corba Colombo e da Agnese Messina. Per i team che hanno curato i profilli M&A e banking dell'operazione si rinvia alle precedenti comunicazioni.



L'emittente è stato assistito da Grimaldi Alliance, con un team composto dai partner Donatella De Lieto Vollaro, Adriano Pala ed Elena Sacco.



BPER Banca, quale consulente finanziario e intermediario coordinatore, è stata assistita da BonelliErede, che ha agito con un team composto dagli associate Giovanni Maria Fumarola e Francesca Luvisotti e da Pietro Faggiana e Angelica Morandini, coordinati da Alessandro Capogrosso, managing associate e membro del Focus Team Equity Capital Markets