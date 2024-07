Concorsi, il giudice amministrativo può censurare solo sviste rilevabili a “colpo d’occhio”

Secondo il Tar Lazio ( sentenza n. 12753/2024 ) le valutazioni espresse dalle Commissioni di esame in merito alle prove di concorso – nonostante la qualificazione delle stesse come analisi di fatti (correzione dell’elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi - costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza...

