Concorso della persona fisica per le sanzioni amministrative della persona giuridica nel rapporto tributario

Reati ed illeciti tributari - Sanzioni amministrative tributarie - Società - Condotta illecita - Compartecipazione interessata e autonoma - Concorso del terzo - Configurazione

In tema di sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, la ratio che giustifica ai sensi dell’art. 7, d.l. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni in l. n. 326 del 2003, l’applicazione della sanzione alla sola società dotata di personalità giuridica non esclude il concorso del terzo nella condotta illecita...