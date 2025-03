Condòmini dissenzienti e stipula di una polizza per la tutela legale

Condominio - Assemblea condominiale - Polizza per la tutela legale - Stipula - Spese ripartite tra i condomini - Ricorso inammissibile

L’assemblea condominiale ha il potere di stipulare una polizza per la tutela legale nell’ambito della propria discrezionalità gestionale. L’articolo 1132 c.c. non può essere invocato per invalidare la stipula della polizza, poiché questa non impone ai condomini dissenzienti di contribuire alle spese processuali di una controversia specifica, ma ha una finalità...