Sanzioni 231: periculum in mora e obbligo motivazionale nel sequestro preventivo

Responsabilità da reato degli enti - Sequestro preventivo ex art. 53 d.lgs. n. 231 del 2001 finalizzato alla confisca - Periculum in mora - Motivazione - Necessità - Solvibilità negativa della società - Automaticità del periculum - Inconfigurabilità - Reati doganali ex art. 25-sexiesdecies D.Lgs. n. 231 del 2001 (contrabbando)

È illegittima l’ordinanza di rigetto della richiesta di riesame del sequestro preventivo ex art. 53, comma 2, D.lgs. n. 231 del 2001, per insussistenza del presupposto...