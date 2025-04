Condominio, nullo l’addebito delle spese legali stragiudiziali al moroso

E’ nulla la delibera assembleare che approva il rendiconto in cui le spese legali relative all’invio della lettera di messa in mora siano state imputate al condomino moroso. Nonostante il carattere apparentemente individuale della spesa, la missiva, essendo funzionale all’interesse della collettività condominiale, comporta l’obbligo di ripartire il costo in base alle carature millesimali. E’ quanto asserito dal Tribunale di Pavia con sentenza n. 178 del 10 febbraio 2025.

Il caso

Una condomina...