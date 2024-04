Confindustria Albania indica Camaiora componente commissione Politiche Lavoro e Formazione al Ministero per l’imprenditorialità della Repubblica d’Albania

Valerio Vertua, Stefano Capaccioli, Paolo Luigi Burlone

Confindustria indica Andrea Camaiora quale componente della commissione per le Politiche del Lavoro e della Formazione istituita presso il Ministero per l’imprenditorialità e il clima imprenditoriale della Repubblica d’Albania.

A Tirana per il direttivo di Confindustria Albania in corso oggi, Camaiora esprime “gratitudine per la fiducia e simpatia per il percorso di sviluppo intrapreso dallo Stato balcanico, che come società seguiamo da vicino da cinque anni”.

Andrea Camaiora partecipa in qualità di membro della “Komisioni Këshillimor për Politikat e Punësimit dhe Aftësimit” nell’ambito della collaborazione esistente tra il Ministero albanese e Confindustria Albania, la più importante associazione di imprese operante nello Stato balcanico. Obiettivo delle commissioni è la gestione tecnica di questioni relative alle politiche settoriali o intersettoriali.

Andrea Camaiora, ceo del Gruppo The Skill cui fa capo anche “Learn The Skill”, business unit dedicata alla formazione, è docente a contratto per diversi atenei italiani, statali e non statali, e ideatore in Francia della summer school “Campus Ecole The Skill” che si svolge dal 27 al 30 giugno in Haute Corse.