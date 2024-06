Confisca diretta del profitto del reato tributario alla società non estranea al reato

Reati tributari - Confisca diretta del profitto del reato - Società non estranea al reato - Condizioni - Prova

In tema di confisca diretta del profitto del reato tributario, il denaro costituente profitto del reato e investito nell’acquisto di titoli al portatore non può essere confiscato presso chi ha emesso tali titoli a meno che non si dimostri o non risulti che si tratti di persona “non estranea al reato” o che di quel denaro l’ente che ha sottoscritto i titoli conservi ancora la ...