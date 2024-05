Conflitto tra genitori sulla scelta della scuola: si deve tener conto dell’interesse primario del minore

Famiglia - Contrasto tra genitori separati - Frequentazione scuola religiosa o laica - Tutela interesse superiore del minore

Il contrasto sorto tra genitori legalmente separati in ordine alla scuola, se religiosa o laica, presso cui iscrivere i figli, deve essere risolto tenendo in considerazione l’esigenza di tutelare il superiore interesse dei minori ad una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, il principio di laicità non può essere invocato in termini assoluti né può assurgere a valore...