Consilium e Progressio cedono a Wealth Venture Fund Sicar la partecipazione in Gelit

Paolo Santoro, Nini Mascellaro

Consilium e Progressio, attraverso i fondi di private equity Consilium Private Equity Fund III e Progressio Investimenti III, insieme alla società MMM Srl guidata dall’imprenditore Massimo Menna, hanno ceduto a Wealth Venture Fund SICAR il 100% del capitale di Gelit, società acquisita nel 2019, operante nella produzione di piatti pronti e crepes surgelate per il segmento private label.

Gelit, fondata nel 1977 e con sede in Cisterna di Latina, è un operatore di primario standing nel proprio mercato di riferimento e vanta partnership consolidate con i principali operatori della grande distribuzione organizzata e del food service.

La società, sotto la gestione dei fondi e la guida del CEO Stefano Mattioli, ha intrapreso un percorso di crescita, supportato da oltre 30 milioni di euro d’investimenti funzionali all’incremento della capacità produttiva e al perseguimento di obiettivi di sostenibilità, ottenendo contestualmente, prima al mondo nella sua categoria, la certificazione BCorp. Gelit ha consolidato la propria posizione nei mercati di riferimento, sviluppando nuove importanti collaborazioni, soprattutto, in Italia e negli Stati Uniti. La società ha confermato la sua capacità d’innovazione attraverso l’ideazione di nuovi prodotti che hanno aperto nuovi segmenti nel mercato degli snack surgelati.

Paolo Santoro, partner di Consilium ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver supportato il management di Gelit nel percorso di crescita internazionale che ha portato la società a consolidarsi come leader in un settore, il food, tra i più rappresentativi dell’eccellenza italiana nel mondo”.

Nino Mascellaro, senior partner di Progressio ha dichiarato: “La nostra strategia di investimento ha trovato piena espressione in Gelit, un’eccellenza nel suo settore di riferimento, un perfetto connubio di innovazione, capacità di servire i clienti ed efficienza produttiva”.

Roberto De Rossi, Paolo Santoro e Guglielmo De Falco hanno seguito direttamente l’operazione per Consilium.

Filippo Gaggini, Nino Mascellaro e Simone Assanelli hanno seguito direttamente l’operazione per Progressio.

Consilium, Progressio e MMM sono stati assistiti da Saverio Rondelli di Lincoln International in qualità di advisor finanziario, dagli avvocati Eliana Catalano e Francesca Ricceri dello studio BonelliErede, da BCG per la business due diligence, da EY per la due diligence finanziaria, dallo studio Russo De Rosa Associati per la due diligence fiscale.