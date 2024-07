Consult Service si unisce al gruppo White Lab. Tutti gli studi

Antonio Legrottaglie, Michele Mocarelli

Gli studi legali Dentons e Giovannelli e Associati hanno assistito White Lab, piattaforma italiana leader nei servizi di Testing, che ha come azionista di riferimento la holding milanese dedicata agli investimenti in private equity White Bridge Investments, nell’acquisizione di Consult Service, con sede a Mantova, assistita dall’avv. Alberto Gandolfi.

Consult Service, che vanta oltre 15 anni di esperienza nei servizi di consulenza e formazione alle imprese in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, andrà a costituire una nuova linea di business dedicata ai servizi di consulenza alle imprese per l’adeguamento alle normative in questo ambito, contribuendo alla crescita organica del gruppo.

Grazie anche a questa operazione, White Lab, che oggi conta 14 laboratori con oltre 450 dipendenti e ha raggiunto un fatturato aggregato di circa 55 milioni di euro, mira a diventare il punto di riferimento in Italia per i servizi di verifica, analisi e certificazione.

Dentons ha curato tutti gli aspetti legali e di contrattualistica societaria, agendo con un team multidisciplinare guidato dal partner Antonio Legrottaglie e composto dall’associate Matteo Defabiani e dalle trainee Bianca Balestri ed Eleonora Gualino, per i profili contrattuali e societari; dal partner Luca De Menech, insieme al trainee Martino Ruggiero, per gli aspetti giuslavoristici; dalla partner Ilaria Gobbato, coadiuvata dal trainee Gino Di Meo, per le questioni autorizzative e sanitarie.

Giovannelli e Associati ha seguito gli aspetti legali relativi al finanziamento con un team composto dal partner Michele Mocarelli e dal trainee Alessio Buontempo.

L’avv. Alberto Gandolfi del Foro di Mantova ha gestito gli aspetti legali per la parte venditrice, che si è affidata al commercialista dott. Paolo Rebecchi di Mantova per gli aspetti finanziari, societari e contabili.

Athena Associati ha lavorato sulla due diligence finanziaria e fiscale con un team guidato da Luisa Spadari.