Contraffazione, chi decide quando la verifica è chiesta dal potenziale accusato

Nel campo della proprietà industriale, alle azioni di accertamento negativo non si applica il criterio di individuazione del tribunale competente sulla base del luogo in cui il comportamento illecito viene commesso. Lo ha stabilito la Cassazione con la decisione n. 22453/2024 su un delicato tema di competenza territoriale.

Le azioni di accertamento negativo sono quelle in cui chi agisce in giudizio chiede una pronuncia che accerti che la propria condotta non costituisce contraffazione di un diritto...