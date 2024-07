Contratto di locazione e vincolo culturale su bene locato

Contratti - Locazione ad uso commerciale - Vincolo di destinazione - Vincolo artistico e culturale - Obbligo di garantire la continuità di destinazione del bene

Qualora un bene immobile, per il quale sia stato stipulato un contratto di locazione ad uso commerciale, sia classificato, in base ad un provvedimento amministrativo emesso ai sensi degli artt. 1 e 2 L. n. 1089/39, come bene di interesse particolarmente importante, creando così un vincolo artistico e culturale non soltanto sull...